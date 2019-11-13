شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وجوه جديدة تواصل الظهور فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباته الجماعية على ملعب التتش، فى إطار الاستعداد لبطولة دورى أبطال أفريقيا واستئناف مسابقة الدورى الممتاز، المتوقفة حاليًا بسبب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر.

وشارك فى مران الفريق من قطاع التاشئين: فارس طارق وعبد الرحمن أشرف مانو وصالح نصر، والحارس رمضان مصطفى، ومحمد فخرى الذى سبق أن تم تصعيده أكثر من مرة وشارك فى التدريبات الجماعية.

وتشهد الفترة الحالية نقصا عدديا فى صفوف الفريق بسبب انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية التى تخوض خلالها منتخبات قارة أفريقيا التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون ومشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وعقد فايلر محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم.

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فيما اكتفى وليد سليمان، لاعب الفريق، بأداء تدريبات بدنية خفيفة على هامش المران، وأدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران، ثم خاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لاستئناف مباريات الدوري وانطلاقة مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم 29 نوفمبر الحالى.