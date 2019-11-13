شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة يزور المنتخب الوطنى ببرج العرب قبل مواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة مران ومعسكر المنتخب الوطني الذي أقيم مساء اليوم الاربعاء باستاد الجيش ببرج العرب استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 .

وحفز وزير الرياضة اللاعبين خلال زيارته لمعسكر المنتخب، متمنيًا لهم التوفيق وإسعاد الجماهير المصرية بالفوز بالمباراتين، وتقديم أداء يليق بإسم وسمعة مصر في القارة الافريقية.

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يذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2021 بجانب منتخبات كينيا، جزر القمر وتوجو.