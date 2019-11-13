شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فرمان طبى يحسم هوية بديل محمد صلاح بالمنتخب أمام كينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التفاؤل تسيطر على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، على الرغم من معاناة منتخبنا الوطني من غياب أكثر من عنصر مؤثر بداعي الإصابة يأتي على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وحمدي فتحي لاعب وسط الأهلي.
ويواجه الأهلي نظيره الكيني غداً الخميس ومن بعده يطير لمواجهة جزر القمر يوم 18 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.
واستقر الجهاز الطبى على جاهزية بديل محمد صلاح فى التشكيل الأساسى لمباراة المنتخب ضد كينيا.
لمعرفة بديل صلاح فى مباراة الغد اضغط هنا..
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