شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا علاء على.. نجوم الرياضة ينعون نجم الزمالك الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد كبير من نجوم الكرة والرياضة فى عزاء لاعب الزمالك السابق علاء على، الذى وافته المنية الاثنين الماضى عن عمر يناهز 31 عاما، إثر إصابته بسرطان في المخ، حيث تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

وحضر العزاء، العديد من نجوم الرياضة مثل عبد الحليم علي، ومؤمن زكريا، وشيكابالا، طارق يحيي، ثروت سويلم، حسام باولو، إبراهيم حسن، إبراهيم المنيسي، أحمد رؤوف.

Advertisements

وكان أقيم مساء الثلاثاء، عزاء لاعب فريق الزمالك الراحل علاء علي، أمام منزل أسرته في عين شمس الغربية بشارع عثمان بن عفان بجوار محطة مترو عين شمس.

وبدأ علاء على مسيرته مع ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول، انتقل علاء على من الزمالك على تليفونات بنى سويف موسم 2012 ، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون ناد خلال الميركاتو الصيفى.