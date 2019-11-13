شكرا لقرائتكم خبر عن فارياس يغادر القاهرة بعد نهاية رحلته مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر القاهرة في تمام الواحدة الا ربع صباح غد الخميس البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني لطلائع الجيش متوجها للبرازيل بعد نهاية علاقته بالطلائع وتولي طارق يحيي مسئولية تدريب الفريق

أنتهت علاقة البرازيلى سيرجيو فارياس بنادى طلائع الجيش بعد 125 يوماً تولى فيها تدريب الفريق الذى يقبع فى المركز قبل الاخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين .

وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع البرازيلى سيرجيو فارياس لتولى الإدارة الفنية للفريق فى 11 يوليو الماضى، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق.

وقاد فارياس طلائع الجيش فى ثلاثة مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم حيث خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد وتعادل مع انبى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق سجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما تأجلت ثلاثة مباريات أخرى للفريق لم تلعب حتى الان، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

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