شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شوقي غريب يكشف حقيقة استبعاد نجم الأهلي السابق من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أزمة استبعاد نجم الأهلي السابق من صفوف المنتخب الأولمبي تشتعل خلال الأيام الحالية بعدما كشفت تدريبات فريقه مشاركة اللاعب بصفة منتظمة فى الاستعدادات الجارية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وتحدث شوقي غريب اليوم الأربعاء عن اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: "المنتخب الأولمبي يفتقد عددا من اللاعبين الذين كانوا يشاركون بصفة أساسية في تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية"، فى إشارة إلى نجم الأهلي السابق.

ويتصدر المنتخب الأولمبي ترتيب المجموعة الأولى لبطولة كاس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمقامة فى مصر بمشاركة 8 منتخبات، مقسمين على مجموعتين، يصعد منهم 4 فرق، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد طوكيو المقبلة.

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