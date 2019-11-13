شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: تواصلنا مع منتخب كينيا.. ولم يتم تهديدهم بالطرد من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة طلب منه التوجه إلى فندق إقامة منتخب كينيا بالإسكندرية بعد الأنباء التى ترددت حول وجود أزمة مالية للفريق وأنهم مهددون بالطرد.

قال حسين لـ"الخليج 365" إنه توجه إلى الفندق وإطمأن على إقامة الفريق الكينى، وأنه لا توجد أى أزمات مالية تهدده ولا يوجد تهديد بالطرد.

Advertisements

تابع أن وزير الرياضة أجرى إتصالا بمسئولى السفارة الكينية وطمأنهم على استقرار الأوضاع فى الفندق، وأنه لا توجد مشكلات تهدد الفريق قبل مباراة الغد.

كانت تصريحات انتشرت نقلا عن المدير التنفيذى ورئيس الاتحاد الكينى ، قالوا خلالها بأنهم مهددون بالطرد من الفندق قبل مواجهة مصر غدا فى تصفيات أمم افريقيا، بسبب عدم إمتلاكهم اموال كافية لسداد مستحقات الفندق.