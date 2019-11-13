شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تركيز وجدية فى تدريبات الزمالك قبل مواجهة الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر التركيز والجدية على ملامح لاعبو الزمالك، أثناء تأدية التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، خلال فترة توقف الدوري حاليا استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لهما يومي 25 و 30 من شهر نوفمبر الجاري علي الترتيب.

وشهد المران عودة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك، للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعدما كان يؤدي تدريبات في الجيمانزيوم نظرا لتعرضه لنزلة برد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأميرية، غدا الخميس، في اللقاء الودي الذي يأتي ضمن برنامج الفريق للتحضير لمواجهة إنبي ومازيمبي وكان عبد الشافي قد تغيب عن لقاء الزمالك الودي الأخير أمام دجلة ليدفع بالجهاز الفني بالجناح إسلام جابر في مركز الظهير نظرا لتواجد عبد الله جمعة مع المنتخب الأول.

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