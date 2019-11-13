شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون وطنطا "حبايب" فى ودية الجبل الأخضر استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون بقيادة عماد النحاس، مع نظيره طنطا بهدف لكل منهما، فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاربعاء ، بملعب الذئاب بالجبل الاخضر في ثاني التجارب الودية خلال فترة التوقف.

وأحرز شكري نجيب هدف المقاولون ، بينما أحرز إيهاب سمير هدف أولاد السيد البدوي، وحرص عماد النحاس المدير الفني للذئاب ، علي الاطمئنان علي جاهزية اللاعبين لبطولة الدوري ، بالدفع بأكثر من لاعب خلال اللقاء.

وكان المقاولون حقق فوزا كبيرا علي منوف بنتيجة 6-2، في اولي ودياته خلال فترة التوقف الحالية، من بطولة الدوري، بعد خوض مواجهة الزمالك في الجولة الخامسة، ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان في انطلاقة مشواره في الدوري بالمواجهة المؤجلة من الاسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجاري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.

وقرر عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، خوض ثلاث مباريات وديةخلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني الاول للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الامم علاوة علي مشاركة المنتخب الاوليمبي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وبدأت أولي تجارب الذئاب مع منوف السبت الماضي ، في اولي الوديات ثم مواجهة طنطا اليوم الاربعاء، وأخيرا المتحدة الاحد المقبل.