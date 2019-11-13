سموحة 2001 بنات يفوز على وادي النيل برباعية

فاز فريق سموحة مواليد ٢٠٠١ لكرة القدم النسائية على نظيره وادى النيل بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحة.
سجلت أهداف سموحة روان خالد هدفين وكلا من جيدا ديرك ، أمنية وليد هدف.
لعب سموحة بتشكيل مكون من : صبا خالد ، رنا ابراهيم، جيدا يوسف ، جنى ديرك ، منه خالد ، جودى علاء ، جيدا ديرك ، ملك محمود ، امنية وليد ، روان خالد ، ملك عماد واشتركت أثناء المباراة كلا من ريم عبد الحليم ، هلا على ، جنى عبد الحليم ، جنى وليد ، نانسى نعيم ، شروق أحمد .
يتكون الجهاز الفني من إسماعيل عبد العزيز مدير فنى وكلا من شيرين فوزى واعتماد فوزى ( العمدة ) مدربين ، تقى محمد مدرب حراس المرمى ، داليا أبو العينين ادارى الفريق ، سوزان دياب مخطط أحمال.
يشرف على لعبة الكرة النسائية بالنادى صلاح الناهى ومعه اللواء جمال ذكى ومحمود البندارى .
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