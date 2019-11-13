صور.. منتخب الكاميرون يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر

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منتخب الكاميرون الأولمبي، اختتم تدريباته مساء اليوم الاربعاء، علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة استعداداً لمواجهة نظيره مصر، غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عامالتي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى.
مران الكاميرون بدأ بمحاضرة فنية من المدير الفني سونج، تحدث خلالها عن أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة،سواء الفوز أو التعادل، من أجل بلوغ دور الأربعة.
المنتخب الكاميروني يحتل وصافة المجموعة الاولى برصيد اربع نقاط، خلف مصر المتصدر بفارق نقطتين، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يقبع منتخب مالى في ذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.
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