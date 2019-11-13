المنيا يعسكر في بني سويف استعدادًا للقاء كأس مصر غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا تدريباته، عصر اليوم الاربعاء ، بملعب استاد الجامعة، إستعدادا لمواجهة فريق بني سويف ، في المباراة ، والتى تجمع بينهما غدا الخميس ، ببني سويف ، ببطولة كأس مصر.
وكان طارق السيد ، المدير الفني للمنيا ، قد وصل اليوم للمحافظة، وخاض تدريب الفريق من جديد فور وصوله، برفقةجهازه الفني المعاون، وأكد على ضرورة الالتزام بقوة ، خلال التدريبات والتركيز فيها ، مما ينعكس على إداء الفريق خلال المباريات ، لاستكمال الموسم بشكل يليق باسم النادي والجماهير، وتحقيق الانتصارات.
وضمت قائمة ال 18 لمباراة غدا كل من ، محمد حسانين ، و عبدالكافي رجب( حراس مرمى )، كاستيلا ، احمد رجب ، برسوم محروس ، حازم مصطفى ، سايكو، أحمد عصام ، محمد شديد ، بدوى عاشور ، مصطفى الشوبكشي، كامل احمد، محمد ثروت ، داوودا ، كازلوف، محمد سماره ، على دياب ، حسام حسن.
بينما يغيب عن اللقاء ، كل من ، عمرو عثمان ، لاصابته بشد في العضلة الخلفية، وعبد العزيز الشاعر ، ووائل علي ، وذلك لحصولهما على الانذار الثالث.
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