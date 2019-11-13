توتنهام يسعى لضم ممفيس ديباي.. ومانشستر يونايتد يعرقل الصفقة

يسعى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى التعاقد مع ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي الحالي، ولاعب مانشستر يونايتد السابق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وكان مانشستر يونايتد دفع 25 مليون جنيه إسترليني في 2015، من أجل التعاقد مع النجم الهولندي الشاب ديباي، ولكن مع قلة أهدافه مع الفريق، قررت إدارة اليونايتد السماح للنجم الشاب بالرحيل إلى صفوف ليون الفرنسي في يناير 2017، مقابل 16 مليون جنيه استرليني.
وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن توتنهام يسعى لتقديم عرض إلى ليون الفرنسي لضم ديباي، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، لتدعيم خط هجوم الفريق الذي يعاني هذا الموسم من سوء النتائج حيث يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق 3 إنتصارات فقط في البريميرليج خلال 12 أسبوع من المسابقة.
وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد بإستطاعته عرقلة صفقة إنتقال ديباي لتوتنهام، في
فحسبما أوضح نادي ليون، أن مانشستر يونايتد يملك أحقية في شرء ديباي، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين حينما أنتقل اللاعب لصفوف النادي الفرنسي في 2017.
وقال جونينيو المدير الرياضي بنادي ليون "ديباي سعيد مع الفريق الفرنسي ويرغب في تمديد عقده بعد نهايته في يونيو 2021، ولكن إذا تم الإتفاق على بيع اللاعب فإن أولوية الشراء ستكون لفريق مانشستر يونايتد".
يذكر ان ممفيس ديباي منذ إنتقاله إلى ليون، تمكن من تسجيل 50 هدف خلال المشاركة في 130 مباراة بكافة المسابقات.
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