فيفا يختار ارسين فينجر لرئاسة قسم تطوير الكرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الفرنسي ارسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، في منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية.

جاء ذلك في بيان رسمي للفيفا قال: "سيكون فينجر مسؤولًا بشكل رئيسي عن الإشراف على نمو

وتطوير كرة القدم للرجال والنساء في جميع أنحاء العالم، وسيكون أيضًا من المسؤولين وعضو في الفريق الاستشاري لكرة القدم بشأن القوانين المحتمل تغييرها في اللعبة".

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن الاتحاد

الدولي لكرة القدم يثق كل الثقة في الفرنسي، لتطوير كرة القدم ومساعدة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، الذي يستشيره في عديد الأمور.

وعلق ارسين فينجر على القرار قائلا: "إنني أتطلع إلى مواجهة هذا التحدي المهم، كنت ائمًا مهتم بحليل كرة القدم من منظور أوسع، أعلم أنني يمكنني المساهمة في الوصول إلى الأهداف المنشودة".