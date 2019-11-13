انتر ميلان يرفض التعاقد مع فيدال

يرفض ستيفان تشانج رئيس إنتر ميلان الإيطالي، التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي يفكر في التعاقد مع فيدال لتدعيم صفوف الفريق، خاصة مع إمكانية إبرام الصفقة في ظل قلة مشاركاته مع برشلونة.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية ان رئيس نادي انتر ميلان رفض التعاقد مع فيدال، نظراً لسن اللاعب الكبير والذي يبلغ 32 عام.

وأوضحت أن رئيس الإنتر لا يرغب في دفع مبالغ كبيرة من أجل التعاقد مع لاعبين تتخطى أعمارهم الثلاثين سواء

على سبيل الشراء النهائي أو الإعارة، خاصة في ظل رغبته في مواصلة التجربة الناجحة للفريق مع انطونيو كونتي وعودته للمنافسة على الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف يوفنتوس المتصدر، ويسعى النيراتزوري لتحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ حققه في موسم 2009/2010.