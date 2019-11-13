بث مباشر..مشاهدة مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل مجانا على يوتيوب

شاهد مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل مجانا على الاسطورة يوتيوب المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري الجزائري للمحترفين، والمقرر لها مساء اليوم الاربعاء 13-11-2019 على ملعب 5 جويلية 1962، الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش، في كلاسيكو البطولة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس.

يغيب عن صفوف مولودية الجزائر اللاعب “ميلود ربيعي” بسبب عدم تعافيه من أثار إصابته بإلتواء في الكاحل، ليقرر المدير الفني للمولودية “بيرنارد كازوني” استبعاده حتى بعد عودته إلى التدريبات الجماعية في بداية هذا الأسبوع.

ويسعى مولودية الجزائر لرد الخسائر الكثيرة التي تعرض لها أمام شبيبة القبائل في آخر 5 مواجهات بينهما، حيث اكتفى بفوز وحيد في نهاية شهر أكتوبر 2017، وخسر 3 مرات وتعادل مرة، ومن بينهم خسارة في نصف نهائي كأس الجزائر.

وسقط المولودية أمام شبيبة القبائل بنتيجة 1/3 في الجولة الـ 23 من الدوري المحلي خلال شهر أبريل 2018، وودع على يده من كأس الجزائر في نفس الشهر لحساب نصف النهائي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية (4/5).

وفي الأسبوع السادس من الدوري الجزائري بموسم 2019/2018، تعرض مولودية الجزائر لخسارة كارثية أمام شبيبة القبائل على ملعب 5 جويلية قوامها 5 أهداف دون رد.

وفشل الفريق في رد اعتباره خلال مباراة الجولة الـ21 من نفس الموسم، بالتعادل بهدف لمثله على ملعب الشبيبة “1 نوفمبر”.

القنوات الناقلة

تنطلق مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل اليوم الاربعاء في ختام الجولة العاشرة من الدوري الجزائري، في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش والساعة 19:45 بتوقيت مصر، و20:45 بتوقيت السعودية.

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وتنقل قناة الكأس القطرية المباراة على الهواء مباشرة، وتنقل كذلك على القناة الرياضية الجزائرية.

البث المباشر

قناة الكأس القطرية

القناة الرياضية الجزائرية

البث المباشر – لحظة بلحظة –

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???? أهلاً ومرحبًا بكم في البث المباشر لمباراة قمة الكرة الجزائرية بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل لحساب الجولة العاشرة من الدوري الجزائري للمحترفين.

???? سيكون معكم في هذا البث المباشر للمباراة لحظة بلحظة “محمود ماهر”.

???? المباراة تقام في ملعب مولودية الجزائر 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

???? تشكيلة نادي مولودية الجزائر: 4-2-3-1، أما تشكيلة نادي شبيبة القبائل: 4-2-3-1

1″ انطلاق صافرة بداية اللقاء..مولودية الجزائر يمين الشاشة باللون الأخضر، وشبيبة القبائل باللون الأصفر في الجهة اليسرى.

2″ الأفضلية لفريق شبيبة القبائل خلال الدقائق الخمس الأولى. الشبيبة يبحث عن الفوز لاستغلال سقوط شباب بلوزداد “شريكه في الصدارة” مطلع هذا الأسبوع.

17″ أووووووه، أول فرصة لمولودية الجزائر .. انفراد بالحارس من المهاجم لكن مدافع شبيبة القبائل “أمير بلايلي” يبعد الكرة في آخر لحظة.

33″ بلقاسم يحصل على بطاقة صفراء

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