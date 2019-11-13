الهداف الإسباني "دافيد فيا" يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني دافيد فيا أنه سيضع حداً لمسيرته في نهاية العام، وذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء في اليابان.



ويدافع مهاجم برشلونة السابق البالغ من العمر 37 عاماً عن ألوان فريق فيسيل كوبيه الياباني الذي خاض معه 26 مباراة وسجل 12 هدفاً بعد قدومه إليه من الدوري الأميركي.



وقال المهاجم الدولي السابق للصحافيين بتأثر بالغ في مدينة كوبي اليابانية "لقد قررت أن أنهي مسيرتي الاحترافية، لقد قررت الاعتزال".

وتابع "أفكر بهذا الموضوع منذ فترة طويلة"، مشيرا الى أن القرار "هو نتيجة نقاشات أجريتها مع عائلتي والناس المحيطين بي... أردت أن أختار اعتزال كرة القدم، لا أن أكون مرغما على اعتزال كرة القدم".



وسيصبح فيا بعد ابتعاده عن المنافسة على المستطيل الأخضر، مستثمرا في نادي كوينزبورو في مدينة نيويورك الأميركية، والمشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة.



وأوضح "على رغم أنني لن أكون على أرض الملعب بعد اليوم، سأبقى منخرطا في كرة القدم بطرق أخرى، وسأساهم في عالم اللعبة".



واستهل فيا الذي فاز مع إسبانيا بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008، مسيرته باللعب لنادي سبورتينغ خيخون (2001-2003) وسرقسطة (2003-2005) وفالنسيا (2005-2010) وبرشلونة (2010-2013) وأتلتيكو مدريد (2013-2014) ونيويورك سيتي (2014-2018) قبل انتقاله إلى فيسيل كوبيه في عام 2019.



يذكر أن فيا هو صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة مع المنتخب الإسباني برصيد 59 هدفاً في 98 مباراة.