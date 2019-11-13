رياضة | عاجل - أول رد من مرتضي منصور على الفيديو المتداول له (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول رد من مرتضي منصور على الفيديو المتداول له (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على الفيديو الغير لائق المتداول له، والذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال مرتضي منصور في مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب": " كان هناك اتفاق سابق مع إعلام المصريين بخصوص منع بث برنامج الزمالك اليوم، وعدم بث فيديوهات أو مداخلات هاتفية أو أي تصريحات حتي بالنسبة لي أنا".

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وأضاف: " مع احترامي لإعلام المصريين أن مضطر أرد النهاردة وأعمل الفيديو ده بسبب ما حدث، وعايز أقول لكلاب قطر وتركيا بـ"الجزمة القديمة" ".

وتابع رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: " أنا سعيد بالفيديو اللي عملتوه امبارح ده متكلف بس يا "أغبياء" الفيديو ده جاي من تركيا وأنا عمري ما رحت تركيا، وياريب نسأل أمهاتكم مين مرتضي منصور؟".