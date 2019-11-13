رياضة | أخبار محمد صلاح اليوم 13 نوفمبر: ليفربول يحدد بديل ناري لصلاح.. ونتائج مخيبة لمنتخب مصر في غياب الفرعون المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار محمد صلاح اليوم 13 نوفمبر: ليفربول يحدد بديل ناري لصلاح.. ونتائج مخيبة لمنتخب مصر في غياب الفرعون المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الأربعاء 13 من نوفمبر الجاري.

"أخبار صلاح اليوم"

صلاخ يفاجئ لاعب الاهلي بمعسكر الفراعنة

نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، صورة تجمعه مع ظهير أيمن المنتخب الوطني، محمد هاني في معسكر الفراعنة، المقام الآن في برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وكان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قد خضع لفحوصات طبية، أكدت إصابته في الكاحل وعدم لحاقه بمباراة مصر أمام كينيا وجزر القمر، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2020 وذالك بعد أن اشتكى اللاعب من إصابة الكاحل التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، ثم تجددت في الجولة السابقة من البريمرليج أمام مانشستر سيتي علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وكان نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، قد حقق فوزاً هامًا على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول، واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة، ويشارك في اللقاء حتي الدقيقة 77 ليتم تبديله بعد شعوره بالإصابة.

ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

تقرر غياب النجم المصري الدولي ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" عن مواجهتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في إفتتاحية المجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح سيغيب عن مواجهتي منتخب الفراعنة، كما تدور الشكوك حول مشاركته في لقاء فريقه أمام كريستال بالاس في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التوقف الدولي.

ويأمل نادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني "يورجن كلوب" في تماثل صلاح للشفاء قبل المباراة، لكي يكون لائقاً للمشاركة في اللقاء الهام في الدوري الإنجليزي.

ويعاني محمد صلاح من إصابة في الكاحل، بدأت أثناء لقاء فريقه أمام ليستر سيتي في أكتوبر الماضي، بعد تدخل لاعب نادي ليستر سيتي "حمزة تشوهادري" على قدم صلاح.

وتسببت هذه الإصابة في غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد التي إنتهت بالتعادل.

وتجددت الإصابة مرة أخرى أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود صلاح ويشارك في لقاء القمة أمام مانشستر سيتي وتتجدد الإصابة مرة أخرى، وغادر خلاله صلاح ملعب المباراة قبل نهايتها.

وخضع النجم المصري لبعض الفحوصات الطبية من قبل الجهاز الطبي للمنتخب المصري، والتي أكدت صعوبة لحاقه بمواجهتي كينيا وجزر القمر.

وفي حالة تأكد غياب صلاح عن مواجهة كريستال بالاس، سيقوم المدرب يورجن كلوب بالإعتماد على لاعب من الثنائي ديفوك أوريجي أو أليكس أوكسليد تشامبرلين.

ويلتقي ليفربول مع مضفه كريستال بالاس الإنجليزي في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب سيلهريست بارك، وهي المباراة التي يسعى رجال المدرب يورجن كلوب للفوز بها قبل معركة دوري الأبطال مع نابولي الإيطالي في نفس الإسبوع بملعب أنفيلد رود.

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوي الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق ثمان نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي وتسع نقاط عن مانشستر ستي، كما يتصدر مجموعته الخامسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط بفارق نقطة أمام وصيفه نابولي.

"أخبار صلاح الآن"

البدري يفاضل بين ثلاثي الفراعنة لتعويض صلاح أمام كينيا

يستعد منتخب مصر الأول، لقص شريط الإفتتاح لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر تنظيمها في الكاميرون، عندما يواجه منتخب كينيا لحساب المجموعة السابعة وذلك بملعب القاهرة الدولي الخميس المقبل.

ويسعى المدير الفني للمنتخب المصري حسام البدري، الي تحقيق إنطلاقة قوية في التصفيات بالفوز على نظيره الكيني، ولتحقيق أريحية داخل صفوف الفريق قبل السفر لملاقاة منتخب جزر القمر في الجولة الثانية.

وتلقت جماهير الكرة المصرية والمدير الفني للفراعنة حسام البدري خبراً صادماً بتأكد غياب نجم ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" عن المبارتين، بعد تجدد إصابته في الكاحل خلال مباراة فريقه الماضية في الدوري الإنجليزي الأحد الماضي ضد مانشستر سيتي، والتي حسمها الريدز بثلاثية مقابل هدف سجل منها صلاح الهدف الثاني.

كما أصيب نجم وسط الأهلى حمدي فتحي في غضروف الركبة حيث سيغيب لمدة قد تصل لثلاثة أشهر.

وبذلك سيحرم حسام البدري من جهود النجم محمد صلاح منذ توليه قيادة منتخب مصر الأول، حيث كان صلاح قد غاب خلال لقاء بوتسوانا الودي الشهر الماضي بسبب معاناته من نفس الأصابة، ليتم تواصل حرمان البدري من جهود صلاح حتى الآن.

ويقدم الخليج 365 الرياضي أفضل أربع بدائل لشغل مكان صلاح أمام كينيا

1- حسين الشحات

يعد البديل الأبرز لشغل الرواق الأيمن الهجومي، حيث يعد ذلك هو المركز المفضل له مع ناديه الأهلى، لكن مشاركته من بداية المباراة تعد محل شك بسبب إصابته في ودية ليبيريا الماضية، وبالتالي سيعد هو البديل الأول حال جاهزيته بحسب ما أعلن الجهاز الطبي بالمنتخب المصري.

2- محمود عبدالمنعم كهربا

مثلما فاجئ البدري الجميع بضمه لصفوف المنتخب الأول الذي غاب عنه منذ كأس العالم 2018 في روسيا، قد يدفع به أساسياً خلال اللقاء، حيث يعد البدري من أبرز المقتنعين بقدرات كهربا، وفي حال مشاركته سيشارك في الجهة اليسرى، على أن ينتقل محمود حسن تريزيجيه للجهة اليمني.

3- أحمد سيد زيزو

برز مع الزمالك خلال الآونة الأخيرة مما أجبر البدري على ضمه وإعطائه الفرصة في مباراة ليبيريا الودية، سيشغل الرواق الأيمن بدلاً من محمد صلاح حال مشاركته.

4- إسلام عيسى

ظهر نجم بيراميدز بمستوى طيب خلال مباريات الفريق الأخيرة في الكونفدرالية الأفريقية، يجيد اللعب في الجهة اليسرى، وبالتالي سيتحول تريزيجيه للجهة اليمني في حالة قرار البدري بالإعتماد عليه.

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وتلعب مباراة مصر وكينيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وذلك يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري.

وتنافس مصر منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو، في المجموعة السابعة من التصفيات، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة نحو الكاميرون 2021.

البدري يرفض إستمرار صلاح في المنتخب

رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر فكرة تحامل محمد صلاح على إصابته في الكاحل للمشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وعرض صلاح على البدري التحامل على نفسه لكن المدرب رفض اقتراح نجم ليفربول المطلوب في ريال مدريد وتمسك باستبعاده من المعسكر.

ويضم منتخب مصر عددًا من نجوم الأهلي والزمالك برئاسة مرتضى منصور بالإضافة إلى محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي الذي يمكن أن يشارك كمهاجم ضد كينيا

نتائج منتخب مصر بدون محمد صلاح

خسر منتخب مصر 8 مباريات بدون محمد صلاح كان من بينها نتائج ثقيلة، وفاز في 11 وتعادل في 7 لقاءات

خسارة مصر من البرازيل 2-0 وديًا

فوز مصر على نيجيريا 3-2 وديًا

فوز مصر على موريتانيا بثلاثية وديًا

تعادل سلبي ودي بين مصر والعراق

تعادل إيجابي 1-1 بين مصر وعمان وديًا

فوز مصر على قطر بهدفين وديًا

خسارة مصر من غانا بثلاثية وديًا

خسارة مصر من كوت ديفوار 4-2 وديًا

خسارة مصر من قطر بهدف وديًا

تعادل سلبي بين مصر وبتسوانا وديَا

فوز مصر على كينيا بهدف وديًا

فوز مصر 2-1 على مالاوي وديًا

فوز مصر على تشاد مرتين في تصفيات المونديال

خسارة مصر من الأردن بهدف وديًا

فوز مصر على ليبيا بهدفين وديًا

فوز مصر على بوركينا فاسو بهدفين وديًا

خسارة مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف وديًا

تعادل بين مصر وغانا 1-1 وديًا

تعادل بين مصر والكويت 1-1 وديًا

تعادل سلبي بين مصر وكولومبيا وديًا

خسارة مصر من بلجيكا بثلاثية وديًا

فوز مصر على سوازيلاند بهدفين

تعادل مصر والنيجر 1-1

خسارة مصر من نيجيريا بهدف وديًا

فوز مصر على بتسوانا بهدف وديًا

فوز مصر على ليبيريا بهدف وديًا