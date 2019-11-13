رياضة | حسام البدري: منتخب مصر يمتلك بديل محمد صلاح وجاهزين لمواجهة كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري: منتخب مصر يمتلك بديل محمد صلاح وجاهزين لمواجهة كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن جاهزية الفراعنه لخوض مباراة كينيا غدا ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وأن المنتخب ينتظر حضور الجماهير للمساندة في إفتتاح مبارياته في التصفيات.

وتحدث المدير الفنى للفراعنه عن إصابة محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفى النقام بملعب برج العرب بالأسكندرية، قائلاً :"محمد صلاح مُصاب من المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي هو رغب أن يكون متواجدا ويكون هناك مصداقية، وغادر اليوم المعسكر، ولكن لدي البديل".

وتحدث حسام البدري عن إصابة حمدي فتجي، قائلاً : "كنت قلق على حمدي فتحي، ولكن إصابة الغضروف بسيطة، وسيعود سريعًا، حمدي سيكون له مستقبل كبير، وكان إضافة لنا". وتحدث البدري عن لاعبيه، قائلاً : "لدي ٢٤ لاعبا أثق في إمكانياتهم، مباراة كينيا ليست سهلة، أتمنى أن تحضر الجماهير، لأن وجودهم يُطور من مستوى اللاعبين". Advertisements وكشف حسام البدري عن إمكانية ضم أكثر من لاعب من صفوف المنتخب الأولمبي للمعسكرات المقبلة بعد الانتهاء من كأس أفريقيا. وقال البدري إنه عقب إنتهاء البطولة الأفريقية تحت ٢٣ عاما الجارية حاليًا، سيكون لبعض عناصر المنتخب الأولمبي فرصة مع المنتخب الأول. كما تحدث البدري عن توفيقه في اختيار قائمة مبدئية للمعسكر تضم ٣٢ لاعبا، وأنه كان يضع في الحسبان حدوث ظروف استثنائية وهو ما حدث بالفعل، لذلك فضل اصطحاب عدد أكبر من اللاعبين. وأكد البدري على اقتناعه بالوجوه الجديدة التي انضمت للمعسكر، وثقته في قدراتهم، وقيادة الفراعنة في مباراة الغد.

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