رياضة | مصائب قوم عند قوم فوائد.. بشري سارة لرياض محرز مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصائب قوم عند قوم فوائد.. بشري سارة لرياض محرز مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن إيقاف البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، لمدة مباراة واحدة، بالإضافة لتغريمه ماليًا، بسبب واقعة سلوكه ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي.

أزمة بيرناردو سيلفا وميندي

قام سيلفا بنشر تغريدة لصورة طفل أفريقي تستخدم كإعلان لعلامة تجارية للحلويات في إسبانيا والبرتغال وقارنها بصورة بنجامين ميندي زميله بالفريق، لييتم شن هجومًا لاذعًا عليه، خاصة بعدما اتهمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعنصرية قبل إزالتها من حساباته.

تغريم بيرناردو سيلفا ماليا

وقرر الاتحاد الإنجليزي، تغريم سيلفا ماديًا بـ 50 الف جنيه إسترليني، كما أدان سلوك البرتغالي تجاه ميندي واتهمه بانتهاك اللوائح، ليقرر اليوم إيقافه لمدة مباراة واحدة.

Advertisements

المباراة التي سيغيب عنها سيلفا

وبذلك تقرر بشكل رسمي غياب بيرناردو سيلفا عن التواجد رفقة فريقه في مباراة تشيلسي المنتظرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة الجولة الـ13من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب "الاتحاد"، يوم 23 نوفمبر الجاري.

مصائب قوم عند قوم فوائد

ويمثل إيقاف سيلفا مفاجأة سارة للدولي الجزائري رياض محرز، حيث ستتاح له فرصة المشاركة رفقة مانشستر سيتي، بعدما ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء لفترة طويلة.

ومن الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، بينما يتصدر ليفربول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.