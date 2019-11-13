رياضة | مفاجأة.. تطور جديد في مفاوضات الأهلي مع هيدرسيفيلد بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تطور جديد في مفاوضات الأهلي مع هيدرسيفيلد بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في مفاوضات الأهلي مع هيدرسيفيلد الإنجليزي، للحصول على خدمات رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، بصورة نهائية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مفاوضات جادة مع إدارة هيدرسفيلد، لتخفيض المبلغ المطلوب للتنازل عن خدمات اللاعب بصورة نهائية.

وكان نادي هيدرسفيلد تاون، طالب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنية إسترليني أي ما يعادل 145 جنيه، وهو مايراه النادي الأهلي بالمبلغ الضخم.

وطالب مسؤولو القلعة الحمراء، نظيره الإنجليزي بتخفيض المبلغ المطلوب إلى 4 ملايين جنيه إسترليني، من أجل إستمرار رمضان صبحي داخل التتش.

وكان الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بالعام الماضي مقابل 800 ألف دولار قبل أن يمد الإعارة لمدة عام مقابل مليون و600 ألف دولار.

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وتلقى رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطني الأوليمبي، عدة عروض خارجية أبرزها من الدوري الإيطالي، للعب ضمن صفوفها خلال بداية العام الجديد.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في إستمرار اللاعب داخل صفوفه، إلا أن المقابل المادي الكبير من إدارة ناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي، تحول دون بقائه.

ويتواجد رمضان صبحي حاليا مع المنتخب الوطني الأوليمبي، للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بالوقت الحالي والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي السلام والقاهرة.

وإفتتح المنتخب الوطني مشواره بالفوز على منتخب مالي الأوليمبي، بهدف دون رد قبل أن يفوز على غانا بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الثانية، واحتل صدارة مجموعته التي تضم أيضا الكاميرون، ويضمن الصعود للدور قبل نهائي للبطولة.