رياضة | لاعب منتخب الكاميرون الأولمبي يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن مواجهة مصر : سنسعي للفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب منتخب الكاميرون الأولمبي يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن مواجهة مصر : سنسعي للفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيير فونكو لاعب لينس الفرنسي ومنتخب الكاميرون الأولمبي، عن جاهزية منتخب بلاده لمواجهة منتخب مصر، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.

وقال فونكو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :" لقاء منتخب مصر سنلعبه مثلما نلعب باقي المباريات للفوز بالثلاث نقاط، نحن لايهمنا من هو الخصم".

وأضاف :" بالطبع اللقاء أمام مصر سيكون صعب ولكن سنقدم أفضل ما لدينا ومانملك للفوز بالمباراة".

وعن لقاء مالي الماضي، قال :" كان لقاء صعبا، الفريقان معا كانا يريدان خطف نقاط الفوز الثلاث، كنا الطرف الافضل في الملعب و قدمنا كل ما لدينا حتى صافرة النهاية.

وواصل :" تداركنا ما فاتنا في المباراة الماضية أمام غانا والتسجيل في شباكنا في اللحظات الأخيرة، وكانوا ثلاث نقاط مهمين لنا ".

ويعد بيير فونكو أحد اللاعبين الذى لعب في صفوف كلوب بروج البلجيكى ثم إنتقل لفريق نورويتش سيتى الإنجليزى ومنه للدوري الفرنسي.

وصعد منتخب مصر الاولمبي للدور نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تقام في مصر خلال نوفمبر الجاري بعد الفوز بأول مباراتان علي مالي بهدف سجله مصطفي محمد وعلي غانا بثلاث أهداف مقابل هدفين سجل لمصر كل من مصطفي محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.

Advertisements

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكاميرون ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة الإفريقية علي ستاد القاهرة الدولى يوم الخميس فى تمام الثامنة مساءا.

ترتيب المجموعه الاولى قبل مواجهة منتخب مصر والكاميرون

مصر 6 نقاط

الكاميرون 4 نقاط

غانا نقطة

مالي بلا نقاط.

ويذكر أن منتخب الكاميرون تعادل في اللقلء الأول أمام غانا بهدف لكل منتخب بينما في اللقاء الثانى فاز علي منتهب مالي بهدف سجله نجم الفريق باتريك إيفينا.