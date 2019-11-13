رياضة | ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان لضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان لضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو فريق برشلونة وفريق وريال مدريد في صراع شرس من أجل التعاقد مع نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لموسم 2020/2021.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، إن برشلونة وريال مدريد يحضران مبلغ ضخم لضم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي، حيث سيكون الصراع ما بينهما قد يصل إلى مبالغ لأول مرة في تاريخ كرة القدم.

حيث كشفت الصحيفة الإيطالية إلى أن الناديين قد يصل المبلغ الذي سيتقدمه به كعرض رسمي إلى 400 مليون يورو ليكون اغلى صفقة في تاريخ اللعبة حتى الآن في حال اتمام انتقال مبابي إلى أحد قطبي إسبانيا.

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وكان اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا قد انتقل إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في موسم 2017 بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والتي كانت تبلغ 200 مليون يورو.

ويعد مبابي من أهم اللاعبين في الفريق الباريسي وأيضا في كرة القدم خلال المواسم الماضية، حيث ساهم مع منتخب بلاده في الحصول على كأس العالم في روسيا 2018 الماضية.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة ترتيب مجموعته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في الفوز على فريق ريال مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات بثلاثية نظيفة، وسوف يتقابل الفريقين في الجولة المقبلة على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.