رياضة | عاشور يشارك وتدريبات تأهيلية لوليد سليمان وفايلر يخصص فقرة لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور يشارك وتدريبات تأهيلية لوليد سليمان وفايلر يخصص فقرة لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء انتظام عاشور في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإجهاد العضلي، حيث خاض تدريبات تأهيلية على مدار اليومين الماضيين على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر.

وفي نفس السياق خاض وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر تدريبات تأهيلية مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالأهلي.

كما خصص فايلر المدير الفني للأهلي فقرة ترفيهية خلال المران من خلال كرة اليد.

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وحرص فايلر على إجراء هذه الفقرة من أجل كسر حالة الملل للاعبي الفريق الأحمر، في ظل مشاركتهم في التدريبات الجماعية فقط وعدم خوض أي لقاء منذ توقف بطولة الدوري.

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليا بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بجانب استعداد منتخب مصر الأول لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق في المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهد المران خضوع رباعي حراس المرمى؛ شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى، لتدريبات قوية استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس.

