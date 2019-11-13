رياضة | حمدي فتحي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وتعرض حمدي لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في مران منتخب مصر أول أمس الاثنين، استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال حمدي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل "فيس بوك" :"بشكر جمهور النادي الأهلي الذي يقف بجواري طوال الفترة الماضية وليس عقب الإصابة".

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وأضاف :"حاليًا الجمهور يقف جنبي أكثر وأوعدكم بأن أعود أقوى وأحسن من الأول".

وكان حمدي قد حضر لمتابعة مران الأهلي اليوم الأربعاء وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر بالاطمئنان علي اللاعب بعد ظهوره اليوم عقب إصابته في تدريبات المنتخب.

وسيسافر لاعب الأهلي إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع لعملية جراحية هناك، حيث يقوم مسئولو الأهلي باستخراج تأشيرة ألمانيا.

ومن المتوقع أن يغيب حمدي فتحي عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أشهر حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها بقطع في غضروف الركبة خلال تواجده في منتخب مصر.

وسيخضع حمدي لعملية جراحية في غضروف الركبة في ألمانيا على أن يبقى عدة أيام هناك لمتابعة حالته ثم يعود بعدها إلى مصر لاستكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وفقًا للتقرير الذي سيعود به من ألمانيا.

