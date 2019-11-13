رياضة | قرار عاجل من ولي العهد السعودي لمساندة الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من ولي العهد السعودي لمساندة الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، تخصيص 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي لمساندة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، والمقرر إقامتها يوم 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت هيئة الرياضة السعودية: "يأتي دعماً من ولي العهد لممثل الكرة السعودية فريق الهلال، وتحفيزاً للاعبيه لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود".

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وأوضحت أنها ستتواصل مع إدارة نادي الهلال لتنفيذ قرار نقل الجماهير وفقاً لهذا التوجيه.

يذكر أن الهلال حقق فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.