رياضة | تكريم فريق جامعة طنطا علي هامش افتتاح دوري الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم فريق جامعة طنطا علي هامش افتتاح دوري الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الاتحاد الرياضي للجامعات فريق جامعة طنطا لكرة القدم الحاصل علي لقب بطولة الدوري الموسم الماضي، وذلك على هامش مباراة الجامعة الألمانية وجامعة ٦ اكتوبر التي شهدت انطلاق الموسم الجديد.وحضر مراسم التكريم كل من دكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والاعلامي احمد شوبير عضو مجلس ادارة الاتحاد الرياضي للجامعات ورئيس اللجنة الاعلامية ودكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية ودكتور ايهاب ابو الخير نائب رئيس الجامعة الالمانية والكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للاهلي.

وضمت قائمة فريق طنطا كل من محمد سلام مديرا فنيا واللاعبون احمد كريم ومحمود علاء ويوسف محمد ومحمد علاء ومحمد حليم ومروان عادل واحمد سمير وكريم احمد واحمد الشاذلي واسلام قطب ومحمد اشرف ماندو.