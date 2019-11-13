اونلاين | يلا شوت SUD PlUs كورة لايف - بث مباشر مشاهدة مباراة السودان وساو تومي وبرينسيب KORA LIVE يلا شووت رابط السودان اليوم

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في لقاء يجمع بين منتخب السودان وساوتومي وبرينسيبي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية لعام 2021، يدخل منتخب السودان هذا اللقاء ساعيًا لتحقيق الفوز ، من أجل التأهل والوصول إلى كأس الأمم الإفريقية القادمة التي ستقام في عام 2021.

ويلعب منتخب السودان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب غانا بجانب منافسه ساو تومي وبرينسيبي.

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ومن المنتظر أن تكون المواجهة قوية، حيث ستكون المباراة الأولى فيما بينهما، يذكر أن منتخب السودان فاز بلقب كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 1970، من أصل ثمانية مشاركات.

موعد مباراة منتخب السودان ومنتخب ساوتومي وبرينسيبي

تنطلق مباراة منتخب السودان ومنتخب ساوتومي وبرينسيبي، في تمام الـ 21.00 توقيت القاهرة، 22.00 توقيت مكة المكرمة، 19.00 توقيت جرينتش، وتقام مباراة منتخب السودان ومنتخب ساوتومي وبرينسيبي، على ملعب استاد الهلال، وتنقل مباراة منتخب السودان ومنتخب ساوتومي وبرينسيبي، على قنوات بي إن سبورتس.