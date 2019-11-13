اونلاين | كورة لايف - beIN SPORTS مشاهدة مباراة السودان وساو تومي وبرينسيب يوتيوب رابط KORA STAR جول مباراة السودان NOW

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تنطلق اليوم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون, ويستضيف منتخب السودان الأول “صقور الجديان” منتخب ساو تومي وبرينسيب، مساء اليوم الأربعاء 13-11-2019 فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد الهلال “الجوهرة الزرقاء” في مدينة أم درمان، في افتتاح مشوارهما بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالمجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة بجانب منتخبي السودان وساو تومي وبرينسيب كلاً من منتخب غانا ومنتخب جنوب أفريقيا.

و قد خسر المنتخب السوداني آخر مبارياته على ملعبه أمام كل من مدغشقر، وغينيا الاستوائية على ملعبي الأبيض والجوهرة الزرقاء.

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وكان المنتخب السوداني، قد واصل نتائجه البائسة بملعبه وتعادل مع تشاد قبل أقل من شهرين، ثم انتكس مجددا أمام منتخب تنزانيا بالخسارة منه في ستاد المريخ، ليفقد فرصة التأهل لنهائيات أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2020.

ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة، باستثناء المجموعة السادسة التي تتأهل منها الكاميرون حكما لكونها البلد المضيف، ويرافقها أفضل المنتخبات الثلاثة الأخرى.

وسوف تقام مباريات الجولة الثانية يوم 19 من الشهر ذاته, وتقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020، والجولة الخامسة في أكتوبر 2020، والجولة السادسة في نوفمبر 2020.