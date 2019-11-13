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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يدعم الهلال قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي برسالة دعم لفريق الهلال السعودي الذي يستعد للسفر إلى اليابان لمواجهة أوراوا في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
ولي العهد يخصص 4 طائرات لنقل جماهير الهلال لليابان
وجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بتأمين 4 طائرات لنقل جماهير الزعيم إلي اليابان ، ويأتي هذا التوجيه من ولي العهد دعماً منه لممثل الكرة السعودية وتحفيزاً للاعبين لحسم اللقب الآسيوي في مباراتهم الحاسمة القادمة ضد أوراوا يوم الأحد والموافق 24 من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع إدارة نادي الهلال بوضع الترتيبات اللازمة من قبل النادي لنقل الجماهير إلى اليابان وفقًا للتوجيه.
موعد مباراة نادي الهلال القادمة ضد أوراوا الياباني
وفي سياق متصل يستضيف استاد سايتاما في اليابان مباراة نادي الهلال ضد أوراوا الياباني يوم الأحد 24 نوفمبر في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة والثانية بتوقيت مدينة أبو ظبي والثاني عشر بتوقيت القاهرة.
الهلال يفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب
وكان نادي الهلال قد حقق الفوز بهدف نظيف في الرياض على أوراوا سجله أندرية كاريلو وذلك في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2019 ليضع الزعيم في المقدمة تمهيداً للقاء استاد سايتاما.
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