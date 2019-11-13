اخبار الرياضه

نجم عربي يتفوق على ميسي ورونالدو 

0 نشر
محمد حسين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم عربي يتفوق على  ورونالدو  والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

كشف موقع "هوسكورد" لإحصائيات كرة القدم، عن قائمة أفضل اللاعبين الذين قاموا بمراوغات لمنافسيهم بنجاح، في الدوريات الخمس الكبرى.

وتواجد اللاعب الجزائري اسماعيل بن ناصر على رأس قائمة أفضل المراوغين  بنسبة "92.3%"، بواقع 24 مراوغة ناجحة ضد المنافسين من أصل 26 محاولة، ليتفوق بذلك على 310 لاعبًا قاموا بأكثر من 20 مراوغة هذا الموسم.

ورغم غياب بن ناصر عن العديد من مباريات ميلان هذا الموسم، إلا أنه تمكن من تدوين اسمه على رأس قائمة أفضل المراوغين، متفوقًا بذلك على نجوم عالميين بحجم النجم البرتغالي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم عربي يتفوق على ميسي ورونالدو  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا