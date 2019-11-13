نجم عربي يتفوق على ميسي ورونالدو 

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

كشف موقع "هوسكورد" لإحصائيات كرة القدم، عن قائمة أفضل اللاعبين الذين قاموا بمراوغات لمنافسيهم بنجاح، في الدوريات الخمس الكبرى.



وتواجد اللاعب الجزائري اسماعيل بن ناصر على رأس قائمة أفضل المراوغين بنسبة "92.3%"، بواقع 24 مراوغة ناجحة ضد المنافسين من أصل 26 محاولة، ليتفوق بذلك على 310 لاعبًا قاموا بأكثر من 20 مراوغة هذا الموسم.

ورغم غياب بن ناصر عن العديد من مباريات ميلان هذا الموسم، إلا أنه تمكن من تدوين اسمه على رأس قائمة أفضل المراوغين، متفوقًا بذلك على نجوم عالميين بحجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.