الاتحاد الاسباني يرفض استئناف برشلونة من أجل ميسي

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

ذكرت صحيفة "سبورت"الإسبانية، إن برشلونة تقدم باعتراض على تلقى ميسي بطاقة صفراء، وادعى أن البرغوث لم يرتكب خطأ أمام لاعب سيلتا فيجو، ولكنه نجح في لعب الكرة.



ورفضت لجنة المسابقات، طلب برشلونة، وقامت بتثبيت البطاقة الصفراء في سجل ميسي بالليجا، وقالت المسابقات، إنه لا يوجد خطأ من جانب التحكيم في الواقعة، وذلك بعد مراجعة رسالة برشلونة والأدلة المقدمة من النادي الكتالوني.

وأشارت إلى أنه إذا كانت اللعبة محل الجدل تقديرية، فلا يمكن أن تحل لجنة المسابقات، محل الحكم في التقييم.