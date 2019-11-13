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عاجل : ايقاف نجم مانشستر سيتي 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عن إيقاف نجم الفريق البرتغالي "بيرناندو سيلفا" لاعب مانشستر سيتي لمباراة واحدة على إثر تغريدته التي نشرها في التويتر .

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وكانت تغريدته علي تويتر سخرية من زميله بالفريق "ميندي" في موقف عنصري منه ضد زميله .

كما تم تغريمه غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه استرليني وهذا يعني غيابه عن لقاء فريقه القادم ضد .

الجدير بالذكر ان هذا الموقف ليس الاول من جانب اللاعب ، حيث نشر تغريدة مشابهة لها في العام الماضي كان يسخر فيها من نفس اللاعب ولكن غفي الاتحاد الانجليزي عن اي عقوبة .

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