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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ايقاف نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عن إيقاف نجم الفريق البرتغالي "بيرناندو سيلفا" لاعب مانشستر سيتي لمباراة واحدة على إثر تغريدته التي نشرها في التويتر .
وكانت تغريدته علي تويتر سخرية من زميله بالفريق "ميندي" في موقف عنصري منه ضد زميله .
كما تم تغريمه غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه استرليني وهذا يعني غيابه عن لقاء فريقه القادم ضد تشيلسي .
الجدير بالذكر ان هذا الموقف ليس الاول من جانب اللاعب ، حيث نشر تغريدة مشابهة لها في العام الماضي كان يسخر فيها من نفس اللاعب ولكن غفي الاتحاد الانجليزي عن اي عقوبة .
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