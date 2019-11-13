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شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما «القائد» وحامل لواء رونالدو في ريال مدريد للأمان والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
بعد أن رحل البرتغالي "كريستيانو" عن ريال مدريد الموسم الماضي لليوفي مقابل مئة مليون يورو، لم يبقى إلا الفرنسي كريم بنزيما كي يحمل عبء الفريق ويقوده للانتصارات وتسجل الأهداف.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد حصد كريم بنزيما جائزة أفضل لاعب بالملكي عن أكتوبر الماضي، وهي جائزة "ماهو"، لأفضل لاعب بالشهر.
وكان بنزيما، قد علق على تتويجه بتلك الجائزة، أن هذا جعله سعيدا للغاية مشددا ان ريال مدريد هو الأفضل بالعالم وأنه يمنحه الثقة بعمله.
جدير بالذكر أن كريم بنزيما هو بصدارة ترتيب هدافي ريال مدريد للموسم الحالي بالليجا برصيد تسع أهداف، إضافة لإحرازه هدفين ببطولة دوري أبطال أوروبا.
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