«رونالدو» يجد السماح من زملائه واليوفي يكتفي بتحذيره

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

تخطى الأسطورة البرتغالية عمره الثلاثين بأربع سنوات، على الرغم من هذا لايزال عطائه مستمرا داخل الملعب سواء مع فريقه يوفنتوس أو بلاده المنتخب البرتغالي، حيث سجل الدون ستة أهداف فقط خلال الموسم الحالي ولكنه يعاني من الخروج مبكرا مع اليوفي خلال اللقاءات الماضية وهو ما أثار أزمة كبيرة.



ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو ورغم اعتراصه على الخروج بالدقيقة ٥٠ خلال مباراة ميلان الماضية ليغضب ويترك الملعب، لكنه وجد دعما ومساندة قوية من زملائه نظرا لاحترامه، الذي يحظى به داخل غرف الملابس.

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وأشارف الصحيفة الإيطالية، إلى زملاء التورنادو يعلمون تماما الحالة، التي يمر بها اللاعب لذا يساندونه خاصة لجهوده بالمران وجديته الكبيرة إضافة لأهمية تواجده بالنسبة للسيدة العجوز.

واختمت توتو، أن إدارة اليوفي ستكتقي بتوجيه تحذير بسيط للاعب، نتيجة تلك المواقف السيئة لصاحب ال٣٤ عاما.

الجدير بالذكر أن رونالدو، قد أتى الموسم الماضي من صفوف ريال مدريد الإسباني، كي يساعد الفريق على جلب كأس السوبر الإيطالي من شباك ميلان ويسجل نحو ٢٠ هدفا بالكالتشيو وكذلك قرابة الخمسة أهداف خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا ما يعني أن صاروخ ماديرا لم يتوقف.