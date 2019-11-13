الامارات | بالفيديو.. هدف خرافي لا يصدق لمنتخب الإمارات في مرمى سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هدف خرافي لا يصدق لمنتخب الإمارات في مرمى سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مدافع المنتخب الأولمبي الإماراتي لكرة القدم خالد الهاشمي، هدفاً لا يصدق في شباك منتخب سورية خلال البطولة الودية المقامة حالياً في دبي بمشاركة منتخبات السعودية والأردن والبحرين وأوزباكستان وكوريا الجنوبية والعراق، استعداداً للمشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 سنة، المقررة في بانكوك يناير المقبل.

وسدد الهاشمي كرة ثابتة من قبل منتصف الملعب لترتطم الكرة بالأرض وتتجاوز حارس سورية ويليام غنام وتعانق الشباك وسط ذهول لاعبي منتخب سورية والحارس الذي جلس أرضاً غير مصدق ما حدث