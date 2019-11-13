شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: جاهزون لمواجهة كينيا .. ولدى 4 بدلاء لمركز محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على جاهزية الفراعنة لمباراة كينيا، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الخميس، في مباراة الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون.

وقال البدري في المؤتمر الذي سبق اللقاء اليوم: "كنت قلقا على حمدي فتحي؛ ولكن إصابة الغضروف بسيطة، وسيعود سريعًا، حمدي سيكون له مستقبل كبير، وكان إضافة لنا".

وتابع: "محمد صلاح مُصاب من المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي هو رغب أن يكون متواجداً ويكون هناك مصداقية، وغادر اليوم المعسكر؛ ولكن لدي 4 بدلاء فى مركزه".

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وواصل: "لدي ٢٤ لاعبا أثق في إمكانياتهم، مباراة كينيا ليست سهلة، أتمنى أن تحضر الجماهير، لأن وجودهم يُطور من مستوى اللاعبين".

كشف البدري عن إمكانية ضم أكثر من لاعب من صفوف المنتخب الأولمبي للمعسكرات المقبلة بعد الانتهاء من كأس أفريقيا.

وقال البدري إنه عقب إنتهاء البطولة الأفريقية تحت ٢٣ عاما الجارية حاليًا، سيكون لبعض عناصر المنتخب الأولمبي فرصة مع المنتخب الأول.

كما تحدث البدري عن توفيقه في اختيار قائمة مبدئية للمعسكر تضم ٣٢ لاعبا، وأنه كان يضع في الحسبان حدوث ظروف استثنائية وهو ما حدث بالفعل، لذلك فضل اصطحاب عدد أكبر من اللاعبين.

وأكد البدري على اقتناعه بالوجوه الجديدة التي انضمت للمعسكر، وثقته في قدراتهم، وقيادة الفراعنة في مباراة الغد.