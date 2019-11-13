شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يكشف عن الإيجابيات فى الخسارة أمام زفيريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسبانى رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، أن عدم شعوره بآلام فى عضلات البطن، التى أجبرته على الانسحاب من نصف نهائى بطولة باريس بيرسى للأساتذة بداية الشهر الجارى، هو «الشىء الإيجابى» الوحيد فى خسارته أمام الألمانى ألكسندر زفيريف الاثنين، فى مستهل مشواره بالبطولة الختامية لموسم اللاعبين المحترفين فى لندن.

وقال نادال، فى تصريحات عقب اللقاء الذى انتهى بخسارته بمجموعتين دون رد بواقع ٢-٦ و٤-٦ : «لم أشعر بأى آلام فى عضلات البطن. زفيريف لعب جيدا، بينما أنا لا. يمكننى البحث عن أعذار، ولكن الأهم هو أننى بحاجة لتطوير مستواى كثيرا فى غضون يومين. كنا ندرك أن البداية لن تكون سهلة. يجب أن أكون إيجابيا، وألعب بتنافسية أكبر، وهو ما لم يحدث اليوم».

وأقر المصنف الأول عالميا أنه لم يكن واثقا بنسبة 100% فى قدراته، رغم تدربه فى لندن منذ الجمعة الماضى.

وقال فى هذا الصدد: «كنت أدرك أننى لست فى كامل جاهزيتى.. كان علىّ أن ألعب بحذر شديد، ولست سعيدا على الإطلاق.. اليوم لم ألعب بشكل جيد، والملعب أيضا لا يساعد على هذا.. كان علىّ إيجاد حل لدخول المباراة بأى طريقة».

وحول إذا ما كانت المشاكل البدنية التى عانى منها مؤخرا هى التى جعلته يلعب بخوف، نفى «الماتادور» الأمر، ملمحًا إلى أن الاستعداد لهذه المواجهة لم يكن مناسبا.

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وأتم: «لم أشعر بخوف عند الإرسال.. لقد افتقدت نسق اللعب بشكل عام. افتقدت الثقة فى تحقيق الفوز. المباراة مرت بشكل سريع جدا، ولم أكن قادرا على السيطرة عليها».

فى نفس السياق، تحدث نجم كرة المضرب الألمانى ألكسندر زفيريف، المصنف السابع عالميا، عن أسباب تفوقه على منافسه الإسبانى رافاييل نادال المصنف الأول عالمياً فى بداية مشوار الثنائى فى نهائيات رابطة لاعبى التنس المحترفين فى لندن.

وقال زفيريف المدافع عن لقبه فى البطولة الختامية: «إنه بالتأكيد مكان أحب اللعب فيه، قد يجلب لى الظهور هنا من جديد أفضل ما فى الأمر». وأضاف: «نعم أنا سعيد للغاية، من الواضح أنها كانت ليلة رائعة بالنسبة لى، خاصة كما تعلمون، أكافح طوال العام، ومن الواضح بعد ذلك أننى مازلت البطل المدافع الذى أعود إلى هنا بعد تأهلى للعب فى البطولة الأخيرة فى العام».

وتابع: «لذلك لم يكن هناك شىء مؤكد، من الواضح عندما أكون هنا، أريد أن أغتنم الفرصة قدر استطاعتى، وأبذل قصارى جهدى، وهو ما أظهرته فى البداية، حيث كانت مباراة رائعة أمام نادال، وأنا سعيد للغاية بخوض هذه المواجهة فى اليوم الأول الذى ألعب فيه هنا».

وتطرق الألمانى للحديث عن مباراته القادمة ضد ستيفانوس تسيتسيباس، قائلاً: «لقد لعبنا مرتين هذا العام، كلتاهما لم تسيرا فى طريقى، لكن كانت مواجهات رائعة، خاصة فى بكين».

وأردف: «نعم، ستكون مباراة مثيرة للاهتمام، لقد لعب مباراة رائعة فى بداية مشواره، خاصة أنها المرة الأولى التى يلعب فيها هنا، الأمر ليس سهلا أبدا، أنا أتطلع إليها».

وختم حامل اللقب: «أنا سعيد لأن ألعب هذه المباراة يوم الأربعاء، وسنرى كيف ستسير الأمور، لكننى أعتقد، كما تعلمون، بالنظر إلى الوراء فى هذه المباراة اليوم، أشعر أننى بحالة جيدة فى الملعب».