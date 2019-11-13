شكرا لقرائتكم خبر عن كريري الأكثر مشاركة في مواجهات المنتخبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) خاض 90 لاعباً من المنتخب السعودي مواجهات المنتخبين في مختلف المسابقات والمسميات، ويعد اللاعب المعتزل سعود كريري أكثر لاعب مشاركة في مواجهات المنتخبين، إذ شارك في 6 مباريات بمعدل 524 دقيقة، فيما يعتبر اللاعب الموقوف فهد المولد أقل لاعب شارك، إذ لم يشارك سوى في دقيقة واحدة فقط.

خاض 90 لاعباً من المنتخب السعودي مواجهات المنتخبين في مختلف المسابقات والمسميات، ويعد اللاعب المعتزل سعود كريري أكثر لاعب مشاركة في مواجهات المنتخبين، إذ شارك في 6 مباريات بمعدل 524 دقيقة، فيما يعتبر اللاعب الموقوف فهد المولد أقل لاعب شارك، إذ لم يشارك سوى في دقيقة واحدة فقط.

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