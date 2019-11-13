شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر الأكثر تسجيلاً والجابر والشلهوب في «الصدارة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) يتفوق المنتخب السعودي على نظيره الأوزبكي في كمية الأهداف المسجلة في مرمى الفريقين بمختلف المسابقات والمسميات، إذ سجل الأخضر طوال مباريات المنتخبين 21 هدفاً، فيما سجل المنتخب الأوزبكي 13 هدفاً فقط. يتفوق المنتخب السعودي على نظيره الأوزبكي في كمية الأهداف المسجلة في مرمى الفريقين بمختلف المسابقات والمسميات، إذ سجل الأخضر طوال مباريات المنتخبين 21 هدفاً، فيما سجل المنتخب الأوزبكي 13 هدفاً فقط. ويعتبر اللاعبان سامي الجابر، ومحمد الشلهوب الأكثر تسجيلاً للأهداف في مرمى المنتخب الأوزبكي، إذ سجل كل منهما 3 أهداف. ويسعى لاعبو منتخبنا الوطني في التشكيلة الحالية لتسجيل أسمائهم في السجل التهديفي في تاريخ لقاء المنتخبين، إذ لا يوجد من اللاعبين الحاليين من قد سجل أي هدف في مرمى المنتخب الأوزبكي.



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