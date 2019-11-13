شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد: نبحث عن نتيجة إيجابية.. العويس: لن نفرط في النقاط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد مدرب المنتخب السعودي رينارد أن مباراة أوزبكستان مهمة، خصوصا بعد النتائج السابقة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وأمم آسيا 2023، ولا بد أن نكون بنفس مستوى القوة التي لعبنا بها في المباراة الماضية أمام منتخب فلسطين.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل المواجهة الآسيوية المهمة: «مباراة أوزبكستان ستكون ثالث مباراة لنا خارج أرضنا من أصل أربع مباريات لعبناها في التصفيات الآسيوية، لذا نسعى للخروج من هذه المواجهة بنتيجة إيجابية، في المقابل يجب علينا استغلال اللعب على أرضنا في الجوانب القادمة».

وأوضح مدرب الأخضر أن منتخب أوزبكستان من المنتخبات المميزة في قارة آسيا، وجميع المنتخبات التي تواجهه تجد صعوبة حينما تأتي لطشقند، مبينا أنه يجب عليه أن يكون مطلعا على نقاط القوة والضعف لدى منافسنا في المجموعة الرابعة.

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وأشار رينارد إلى أن فرق درجة الحرارة بين أوزبكستان والمملكة يجعلها نقطة إيجابية لمصلحة الخصم، «لذلك قدمنا مبكرا إلى هنا من أجل التأقلم مع الأجواء».

من جانبه، وصف حارس منتخبنا الوطني محمد العويس مباراة أوزبكستان بأنها تمثل «الصدارة»، لذلك تحظى بأهمية كبيرة، وسنسعى من خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وخطف صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية.

واختتم العويس حديثه بقوله: «حينما تضم مجموعتنا منتخبات متطورة فإن هذا يجعل أمر خسارة النقاط محتملا، والأهم أن نتعامل مع كل مباراة بشكل إيجابي ولا نخسر نقاطها كاملة».