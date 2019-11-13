الأخضر في مهمة انتزاع الصدارة أمام الأوزبكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عصر اليوم مواجهته الحاسمة أمام مستضيفه المنتخب الأوزبكي ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك على استاد لوكموتيف بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد لتحقيق فوزه الثاني في التصفيات وانتزاع صدارة المجموعة بعد التعثر الأخير أمام المنتخب الفلسطيني، من أجل الابتعاد عن الحسابات المعقدة وهو يواجه اليوم متصدر المجموعة، وأحد أهم وأبرز منافسيه على أرضه وبين جماهيره.

المناسبة: تصفيات كأس العالم 2022

الملعب: لوكموتيف بطشقند

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التوقيت: 3:00 م

درجة الحرارة: 12

مدرب المنتخب السعودي: الفرنسي هيرفي رينارد

مدرب المنتخب الأوزبكي: فاديم أبراموف

تشكيلة الأخضر المتوقعة:

حارس مرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد البريك ومحمد خبراني وعبدالله مادو وياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله الخيبري وسلمان الفرج وعبدالإله المالكي ويحيى الشهري

خط الهجوم: عبدالله الحمدان وسالم الدوسري

قبل المواجهة: