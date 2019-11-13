هل يؤجل «خليجي »٢٤ مباريات الدوري السعودي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
فيما أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم أمس عن مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين رسميا في النسخة المرتقبة من بطولة كأس الخليج «خليجي 24» المقررة في قطر، تتجه الأنظار نحو الاتحاد السعودي لكرة القدم في انتظار تأجيل الدوري المحلي.
وأعلن اتحاد القدم نبأ المشاركة في البطولة أمس، لكنه لم يوضح استمرارية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو توقفها، وآلية نقل الجماهير الرياضية للوقوف مع الأخضر في هذه المشاركة.
وكانت منتخبات قطر والكويت وعمان والعراق واليمن أكدت مشاركتها، وأجريت القرعة في الدوحة قبل نحو ثلاثة أسابيع، على أن تقام هذه النسخة بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة. وشهد اجتماع أمس إعادة النظر في نظام البطولة بعد الموافقة على طلبات المنتخبات الثلاثة للمشاركة.
وتقرر أن تعاد القرعة اليوم بالدوحة بحضور ممثلي الاتحادات المشاركة، حيث ستقسم المنتخبات الثمانية على مجموعتين.
وسيتم تأخير موعد البطولة يومين لتقام 26 نوفمبر الحالي.
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