السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض تستعد السائقة السعودية ريما الجفالي خلال الشهر الجاري لتحقيق أهم إنجاز في مسيرتها كأول سعودية تنافس ضمن سلسلة سباقات دولية تقام على مسارات بمدينة الدرعية التاريخية، للسيارات الكهربائية. وعبرت ريما عن سعادتها بمشاركتها خلال الموسم الثاني، مشيرة إلى أنها تتطلع لخوض التجربة على حلبة السباق. وتعد الجفالي أول سعودية تنال رخصة قيادة لسباقات السيارات وتتوج بالمركز الثاني في بطولة كأس «تي آر دي 86» على حلبة مرسى ياس بأبوظبي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريما أول سعودية تنافس في سباقات الدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.