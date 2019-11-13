الشباب يتأهل إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

تأهل فريق الشباب إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على طبرجل بنتيجة 6 - 0، خلال مواجهتهما أمس على ملعب جامعة الجوف وذلك في ختام دور الـ 64 من المسابقة.

وسجل أهداف الشباب كريستيان جوانكا هدفين في الدقيقتين 16 و72، وسيبا في الدقيقة 62، وأحمد شراحيلي في الدقيقة 66، وألفريد اندياي بالدقيقة 82، ومحمد السهلاوي من ضربة جزاء بالدقيقة 85، ليكمل بذلك عقد المتأهلين إلى دور الـ32.