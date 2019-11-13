تين كات يجهز الاتحاد بمعسكر لمواجهة الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عاود الفريق الأول بنادي الاتحاد تدريباته الكروية بعد منح المدير الفني الهولندي تين كات اللاعبين راحة لمدة 4 أيام، عقب مواجهة نظيره فريق الرياض ضمن دور 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخضع اللاعبون من خلال إقامة تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية لمدة 4 أيام متتالية وتجهيزهم لمستوى أعلى من التدريبات. واتفق الجهازان الفني والإداري على مغادرة الفريق إلى المنطقة الشرقية الثلاثاء المقبل لإقامة معسكر قصير يستعد فيه اللاعبون لمواجهة فريق نادي الاتفاق ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن المعسكر الاتحادي قد يلغى في حال تأجلت الجولة العاشرة من الدوري بعد أن قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول دعوة الاتحاد الخليجي لكرة القدم للمشاركة في كأس الخليج التي ستقام في قطر 24 نوفمبر الجاري.