شكرا لقرائتكم طارق مؤمن يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم الفردية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق البطل المصري طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا، التأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وفاز مؤمن في مباراة الدور ربع النهائي على منافسه البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 13-11, 11-6 .

فيما ودع زاهد سالم البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام المصنف الخامس عالميا النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرق 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-6 .