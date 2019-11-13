شكرا لقرائتكم طارق مؤمن يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم الفردية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز مؤمن في مباراة الدور ربع النهائي على منافسه البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 13-11, 11-6 .
فيما ودع زاهد سالم البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام المصنف الخامس عالميا النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرق 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-6 .
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