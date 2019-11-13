شكرا لقرائتكم بلدية المحلة يفاضل بين 3 مدربين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مجلس إدارة بلدية المحلة قد وافق على رحيل كرم جابر عقب الإستقالة التى تقدم بها المدير الفنى بالامس عقب تعادل الفريق أمام المنصورة بهدف لمثله فى الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .
وتسود حالة من الإنقسام داخل مجلس إدارة البلدية حيث يفضل البعض التعاقد مع أحد مدربى الدورى الممتاز الكبير ، بينما هناك إتجاها أخر بضرورة التعاقد مع ياسر رضوان نظرا لمعرفته بكل كبيرة وصغيرة داخل المجموعة التى يشارك فيها بلدية المحلة .
يذكر أن مسئولو بلدية المحلة كانوا قد اقتربوا من التعاقد مع محمد صلاح المدير الفنى لمنتخب السويس ومازالوا ينتظرون موقفه النهائى مع فريقه بعدما تمسك مجلس إدارة أبناء الغريب باستمرار المدير الفنى ورفضوا رحيله .
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