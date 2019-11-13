شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يتغزل فى جماهير الأهلي بعد الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حمدي فتحي نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني رسالة لجماهير الفريق الأحمر بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة، وهي الإصابة التي تحتاج من شهرين الى 3 أشهر للتعافي والعودة من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وأختص حمدي فتحي جماهير الأهلي بتوجيه رسالته موجهاً الشكر لهم بعد وقوفهم خلفه خلال الفترة القادمة، مشيداً في تصريحات لسوبر كورة بجماهير الأهلي مبدياً امتنانه لوقوفهم بجانه ليس فقط بعد اصابته ولكن منذ انتقاله للقلعة الحمراء قادماً من انبي.

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ووعد حمدي فتحي الجماهير بالعودة أقوى من الأول، كاشفاً أنه سيسافر خلال الأيام القادمة لألمانيا لتلقى العلاج واجراء جراحة قبل بدء التأهيل، ويقدم حمدي فتحي مستوى استثنائي مع الأهلي منذ انتقاله اليه كما نجح في تسجيل هدفين في أول مباراتين له بقميص منتخبنا الوطني.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أنه تم عرض حمدى فتحى أمس على الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادى، الذى قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطلاع على تقرير الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، وأكد فى تشخصيه لحالة اللاعب، أن الأخير يحتاج إلى تدخل جراحى، بسبب قطع غضروف الركبة، وهو ما تطابق مع تشخيص طبيب المنتخب.